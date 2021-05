Ieri Andrea Pirlo lo aveva annunciato come indisponibile per via di una distorsione al ginocchio. Leonardo Bonucci, invece, si è accomodato in panchina per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta e, come riportato da Rai Sport, dopo aver svolto un lungo riscaldamento si è preparato per fare il suo ingresso in campo durante il secondo tempo.