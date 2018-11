Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci è intervenuto a Sky Sport dopo il successo sul Valencia: "Era importante passare il turno, ora andremo a Berna per conquistare il primo posto. Szczesny è un grande portiere, capita che in queste partite devi farti trovare pronto. La dote più importante di questa squadra è il cinismo, abbiamo un po' faticato nel primo tempo e all'inizio della ripresa siamo riusciti a prendere in mano la sfida. La palla gol importante arriva sempre, come il gol. Nel mio andare via e tornare sono migliorato nella lettura dei momenti della partita".