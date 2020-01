Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, parla a JTV prima della sfida col Cagliari: "Loro ci aspetteranno nella loro metà campo per poi colpire in contropiede con attaccanti come Simeone, Joao Pedro e Nainggolan che sanno far male. Servirà quindi una Juve super attenta, aggressiva sulle palle perse e cinica".