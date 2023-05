Leonardo Bonucci, intervenuto alla RAI, ha analizzato così il pareggio ottenuto dalla Juventus contro il Siviglia.



RISULTATO - "La partita si gioca su 180', sapevamo che stasera avremmo avuto difficoltà, sono una grande squadra, non eravamo messi bene in contropiede. Dovevamo sfruttare di più nel 1 tempo, adesso andremo a Siviglia consapevoli che avremmo già dovuto fare un gol".



CONDIZIONI - "Penso di essermi stirato l'adduttore, ho chiesto il cambio per non peggiorare. Alla fine è andata bene che è entrato Gatti e ha fatto gol".



RIGORE MANCATO - "Proteste giuste, intervento scomposto, il fallo ci stava tutto. Non ha fischiato e guardiamo a Cremona, poi Siviglia".



500 PRESENZE - "Le festeggio contento di aver fatto la storia della Juve, la squadra mi ha regalato un pari importante, una bella serata, ovvio mi sarebbe piaciuto festeggiare con la vittoria".