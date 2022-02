La Juventus ha continuato stamattina la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica sera contro l'Hellas Verona con una seduta alla Continassa. Allenamento di scarico con esercitazioni per lo sviluppo della manovra e a seguire lavori di tecnica specifica con gruppi suddivisi per ruolo: è tornato in gruppo Leonardo Bonucci, che ha svolto la seduta completa. Lato rientri dopo gli impegni con le Nazionali: oggi è rientrato Juan Cuadrado.