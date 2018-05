Un mese, per decidere il futuro. Oriol Busquets non sa ancora dove giocherà la prossima stagione, se qualche mese fa era convinto di restare a Barcellona e tentare la scalata in prima squadra, sulle orme di Sergio Busquets, Iniesta e Xavi, ora ha qualche dubbio in più, non è più sicuro di continuare l'avventura dalle parti del Camp Nou., con l'offerta di rinnovo che non lo soddisfa pienamente,visto che Valverde non è un allenatore che prende in seria considerazione i ragazzi cresciuti a La Masia. Per questo motivo, in questa fase, valuta anche le proposte arrivate dall'estero,che secondo quanto scrive il Mundo DeportivoCome anticipato da Calciomercato.com Busquets è da almeno un biennio sul taccuino degli scout della Juventus . Classe 1999, nato a Sant Feliu de Guíxols, sulla Costa Brava, Oriol è un,con il quale non ha gradi di parentela. Da tempo nel giro delle selezioni giovanili spagnole, in patria è considerato un predestinato. Attualmente è out per un infortunio al ginocchio, ma dal primo di luglio sarà a disposizione. Per il Barcellona o per la Juventus.