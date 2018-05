Due anni fa fu lui il grande colpo in entrata della Juventus:, l’innesto che ridefinì per sempre i limiti del calciomercato italiano. Per il Pipita il club bianconero ha investito- cifra già versata in due rate nelle casse del Napoli - ma 104 presenze e 55 gol più tardi la sua avventura a Torino potrebbe essere finita.