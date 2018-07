Non solo Cristiano Ronaldo. Nell'attesa, tra una telefonata a Mendes e l'altra, gli uomini del mercato bianconero continuano a lavorare sul futuro della Juve: c'è un piano chiaro per mantenere molto alto il livello, cercando i prospetti più interessanti tra Serie A ed estero. L'ultimo nome arriva dalla Fiorentina: Nikola Milenkovic. Difensore centrale, in grado di giocare anche come terzino - l'ha fatto proprio contro la Juve - piace molto al duo Marotta-Paratici. Appena 20enne ha già disputato un Mondiale con la sua Serbia, al fianco di Milinkovic-Savic, attraendo più di qualche attenzione. Così, come racconta Tuttosport, la Juve ha rimesso gli occhi su di lui - in ottica 2019 - dopo gli apprezzamenti riasalenti al tempo del Partizan Belgrado, da cui la Fiorentina l'ha prelevato per 5 milioni di euro.