Come riferisce Relevo, in questo momento è l'Aston Villa la principale antagonista della Juventus per il difensore classe '97 Pau Torres è l'Aston Villa. La presenza di Unai Emery in panchina e di Monchi come direttore sportivo sono un argomento a favore del club inglese, che a sua volta deve guardarsi dalla concorrenza del Bayern Monaco che potrebbe cedere Lucas Hernandez al PSG.