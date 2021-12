Juventus-Cagliari (martedì 21 dicembre, calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn, gli abbonati potranno seguirla anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet) è una gara valevole per la 19esima giornata di campionato in Serie A, l'ultima nel girone d'andata e di tutto l'anno solare 2021. I bianconeri vengono dalla vittoria per 2-0 a Bologna e sono quinti in classifica insieme a Roma e Fiorentina a quota 31. Ben 21 punti in più dei sardi, penultimi e reduci da due sconfitte per 4-0 contro Inter e Udinese.



LE ULTIME - Allegri deve fare a meno di Pellegrini, che si aggiunge alla lista degli altri infortunati: Chiellini, Chiesa, Danilo e Dybala oltre al solito Ramsey.

Dall'altra parte Mazzarri non può contare sullo squalificato Marin oltre agli indisponibili Walukiewicz, Rog, Strootman, Ladinetti e Nandez. Il club sardo ha messo fuori rosa i difensori uruguaiani Godin e Caceres, ex di turno. ​



PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kean.



CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Oliva, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro.



Arbitro: Dionisi, assistenti Rossi e Scarpa, Colombo quarto uomo, Orsato e Carbone al Var.