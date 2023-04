Il CFO della Juve Francesco Calvo ha parlato a Dazn prima della gara contro il Sassuolo:



"Barbieri? E' emozionato, ma i compagni lo aiutano a stare tranquillo. E' il sesto giocatore della Next Gen a esordire, 28esimo in totale in 4 anni. Quest'anno è il vero anno di consolidamento del progetto, per noi è un orgoglio poter lanciare giovani italiani. Frattesi? Non è corretto parlarne nello specifico, ma se non seguissimo con attenzione tutti i giocatori forti, soprattutto italiani, non faremmo il nostro lavoro. Davide è pronto per una big di Serie A, sono d'accordo con Carnevali".