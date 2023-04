Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juve, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Lazio:



"La strada è ancora lunga, noi guardiamo entrambe le classifiche e la gara di stasera è importante per tutte e due. Il 19 aprile? Sensazioni non ne abbiamo, servirebbero a poco, abbiamo solo convinzioni di avere operato in maniera corretta. Mancano 11 giorni, poi potremo



POST INTER-JUVE - "Stiamo valutando il ricorso sulla squalifica della curva mentre non lo faremo sulla squalifica di Cuadrado. Da quanto abbiamo letto negli atti, i cori si sarebbero sentiti dal 35' del secondo tempo, si sarebbe dovuto attivare il protocollo che consiste nell'interrompere la gara e fare un annuncio. Nessuno ci ha avvisati. Inoltre non è stato valutato il fatto che siamo stati tempestivi nell'individuare e punire i responsabili. Vorrei poi fare una riflessione sul fatto che la partita era fuori abbonamento, e molti tifosi abbonati in campionato non erano allo stadio martedì. Non credo che punire tanti che erano assenti sia educativo in questo caso".