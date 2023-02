Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juve, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Salernitana:



"La società mi ha chiesto di portare le mie competenze al servizio dell'area sportiva, supportando Cherubini e Braghin nella gestione della rosa maschile e femminile. Giovedì ci siamo qualificati alla semifinale di Coppa Italia, siamo soddisfatti, mentre in campionato per noi la partita più importante è sempre la prossima. Pogba? Le voci le abbiamo sentite anche noi, ma le smentisco categoricamente. Gli imprevisti ci possono sempre essere, noi lo vediamo allenarsi con entusiasmo e lo aspettiamo in campo".



SENTENZA - "La società si è espressa in maniera inequivocabile, continueremo a difenderci in tutte le sedi opportune col massimo rispetto. Santoriello e le sue parole? Alcune frasi possono assumere un altro significato se estrapolate dal loro contesto. La Juve dà sempre rispetto, ma ne pretende altrettanto".