La Juventus di Maurizio Sarri inizia la stagione con una bella, ma bruciante sconfitta. Il Tottenham di Harry Kane ha mostrato i limiti di una squadra ancora in costruzione (soprattutto a livello difensivo), ma dal 3-2 finale emerge un altro e complicato problema: dove può giocare Paulo Dybala in questa squadra? L'attaccante argentino tornerà dalle vacanze post-Coppa America nei prossimi giorni, ma il suo futuro è tutto da scrivere.



LA SCELTA - Lui ha sempre dichiarato che vorrebbe restare in bianconero e difendere quella maglia numero 10 che ha conquistato due anni fa e che non ha onorato l'anno scorso. Cerca riscatto e vorrebbe farlo in campo, ma se possibile l'amichevole col Tottenham e quel gol dell'amico e connazionale Gonzalo Higuain hanno ancora di più aggravato la sua posizione. Per la Juve non è in vendita, ma davanti a un'offerta top i fatti potrebbero cambiare.



LE OFFERTE - Offerte che stanno arrivando perchè i contatti con la Juventus sono già stati portati avanti da due società. Secondo Tuttosport si tratta del Paris Saint Germain che sta per perdere Neymar (e che ha scatenato sui social l'idea di un possibile e fantasioso scambio) e del Manchester United, che perderà Romelu Lukaku e forse Paul Pogba e vuole costruire un attacco più leggero e più tecnico con Martial, Rashford e Lingaard. La Juve chiede offerte a 3 cifre, che finora non sono arrivate e difficilmente arriveranno, ma una trattativa, con questi top club, è tutt'altro che impossibile.