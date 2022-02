Gentile Procuratore,



è finito il calciomercato invernale, ma è iniziato quello dei possibili rinnovi dei contratti dei calciatori, un vero e proprio braccio di ferro tra società e agenti sportivi.



Vorrei capire, a tal proposito, come verrà gestita la situazione di Dybala che potrebbe svincolarsi dalla Juve a parametro zero a fine stagione.



Quanto conterà la volontà del calciatore di rimanere a Torino e quanto il ragazzo sarà condizionato nelle sue scelte dalle avances di altri club? E l'agente quanta voce in capitolo avrà nelle prossime trattative?



Ringrazio per l'attenzione. Mauro di Trieste





Gentile Mauro,



le parti coinvolte sono le seguenti: calciatore, agente, Juventus e i direttori sportivi di top club italiani e stranieri.



I protagonisti si muoveranno come segue: 1. il procuratore non firmerà alcun contratto e, quindi, pur seguendo in prima persona le trattative, non avrà l'ultima parola; 2. la volontà del calciatore sarà decisiva (non sono sempre e solo i soldi a spostare gli equilibri, ma anche e soprattutto i progetti tecnici!); 3. la Juventus sarà costretta a offrire un rinnovo contrattuale con cifre davvero convincenti; 4. i club interessati ad approfittare di un eventuale trasferimento a parametro zero dovranno mettere sul piatto un'offerta contrattuale almeno pari a quella che sarà offerta dalla Juve e garantendo parallelamente al calciatore una prospettiva tecnica da vero top player!



Al netto di quanto sopra detto, la Juventus considererà Dybala un leader imperdibile o un ingaggio da risparmiare?



La risposta la lasciamo agli utenti di calciomercato.com....