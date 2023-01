La stangata della Corte Federale d'Appello nell'ambito del caso plusvalenze ha colpito la Juventus tutta e anche il suo ad Maurizio Arrivabene. All'ex Ferrari è stata comminata una sanzione di due anni, la più alta, esclusi i 30 mesi per Paratici, alla pari di quella per Agnelli.



Arrivabene era entrato nel CdA nel 2012 ed è stato amministratore delegato dal 30 giugno 2021 al 18 gennaio 2023, dunque per 19 mesi, meno dei 24 che gli sono stati inflitti.