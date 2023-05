Il Chelsea compra tutti. Anzi, quasi tutti. Perché poi dovrà pure vendere. O come nel caso di Denis Zakaria, restituire al mittente. Il centrocampista svizzero è fuori dai piani dei Blues e tornerà alla Juve, magari solo di passaggio. Intermediari già al lavoro per individuare una nuova soluzione, tra i club a cui è stato proposto anche il Marsiglia che pure ha fin qui risposto in maniera tiepida.