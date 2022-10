Con il finale dell'ultimo anno, il classe 2003 si era conquistato, guadagnando a tutti gli effetti un posto nella rosa 2022/2023. Non a caso, tra i tre giovani, Fagioli, Rovella e Miretti, quest'ultimo non è mai stato così vicino a lasciare Torino a differenza degli altri due. Una diversa considerazione mostrata fin dalla prima giornata di campionato, quando nonostante il 19enne avesse saltato gran parte della preparazione per gli impegni con l'Italia under 19,. Poi lo spezzone di gara a Genova in cui dopo 60 minuti di nulla cosmico della Juve,