La Juventus è prossima ad affrontare il Parma, allo Stadium alle 20,45, ma può sorridere per un dato che ne accompagnerà l'ingresso in campo. La squadra di Sarri, infatti, è imbattuta da 30 partite casalinghe in Serie A (25 vittorie, 5 pareggi). Escludendo questa striscia, la serie aperta più lunga nel massimo campionato è di 10 gare interne senza sconfitte della Lazio.