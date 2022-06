La Juventus è in cerca di rilancio sul mercato dopo due stagioni abbastanza caotiche. Intanto inizia a risalire a Piazza Affari. In questo 2 giugno in cui il mercato azionario non si è fermato, il titolo del club bianconero a Piazza Affari ha chiuso in +3,27%: come fa notare Calcio e Finanza, non è affatto una performance isolata: nelle ultime 17 sedute, vale a dire dall'11 maggio, la Juve è andata in rialzo sedici volte! La crescita complessiva da allora è ormai del 36% con volumi molto alti, passando da 0,2972 a 0,4042 euro per azione. La capitalizzazione di Borsa ammonta oggi a 1,02 miliardi di euro