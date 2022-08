A Kicker ha parlato Jurgen Klopp. L'allenatore del Liverpool ha espresso il suo parere anche sul passaggio di Matthijs De Ligt dalla Juventus al Bayern Monaco: “Non bisogna sottovalutare l'attrattiva del Bayern. Lì la probabilità di vincere e crescere è relativamente alta, maggiore ad esempio rispetto alla Juventus in Italia. Allo stesso modo è un grande passo in avanti andare dall'Ajax al Bayern. Parliamo di un club di livello mondiale, economicamente solido come una roccia e anche per questo è una delle società di maggior successo al mondo".