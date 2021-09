L'uomo mercato della Juventus Federico Cherubini ha parlato dell'addio della cessione di Ronaldo al Manchester United: "Quando Cristiano ci ha detto che voleva andare via abbiamo subito pensato di anticipare il futuro - ha detto nel corso di una lunga intervista in uscita domani a Tuttosport - Kean non è il sostituto del portoghese, ma una delle pedine di un piano per continuare a vincere con un progetto diverso".