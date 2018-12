Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, parla dopo la vittoria sulla Roma a DAZN: "Nel secondo tempo potevamo fare meglio, ci siamo abbassati troppo. Bisogna migliorare, lo sappiamo. Dovevamo essere più cattivi, anche perché

se porti sempre le partite al 90' rischi di finire come la sconfitta contro il Manchester United. È una vittoria importante, ora testa a Bergamo. Sarà una partita difficile. Fascia? Sono sereno, cerco di sfruttare la forza dei miei compagni. Non è un singolo, ma è il collettivo. Lo si vede nei momenti di difficoltà".



SUL GOL ANNULLATO - "Non mi sono nemmeno reso conto. L'importante era vincere, lo abbiamo fatto".