Giorgio Chiellini parla a Juventus TV dopo il pareggio contro l'Atalanta. "Una gara difficile, ma lo sapevamo", spiega il difensore e capitano della Juventus: "E' un campo particolare per noi, l'Atalanta tira fuori sempre energie speciali. Siamo stati bravi a rialzarci quando la partita sembrava persa. Abbiamo sfiorato più volte il secondo gol, nitidamente o meno. Ma dobbiamo migliorare, perché questa squadra che prende due gol non mi va proprio giù... Comunque un punto è sempre importante. Avere la pazienza e la lucidità di non forzare troppo le giocate, anche in dieci uomini, è stata la cosa più importante. Adesso manca l'ultima partita dell'anno, vogliamo chiudere con una vittoria ma non sarà semplice contro una Samp fastidiosa, che gioca bene a calcio".