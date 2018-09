Tocca a capitan Giorgio Chiellini suonare la carica in casa Juve verso la sfida di domani sera contro il Valencia al debutto di Champions. Questi i temi principali toccati dal difensore bianconero.



CAPITANO - "Sono orgoglioso, è iniziato il 14esimo anno,ne ho viste di tutti i colori. Ridendo e scherzando sono arrivato, ho toccato il paradiso, sono sceso all'inferno e siamo tornati in paradiso. Stiamo alzando il livello anno dopo anno, c'è grande aspettativa di fare una grande Champions. Ci sentiamo più forti rispetto agli anni scorsi, ma conta solo il campo.Domani prova difficile, poche squadre vincono a Valencia. Ci aspetterà un livello di difficoltà sia tecnico che ambientale importante".



BUFFON - "Ci sentiamo spesso ma per amicizia. Ora è squalificato, spero finisca presto per rivederlo in campo".



DOUGLAS COSTA - "Non ho detto niente, c'è vicinanza nei suoi confronti. Ha sbagliato, ha chiesto scusa, pagherà ma non va crocifisso. Da parte nostra c'è sostegno, tutti noi abbiamo sbagliato in passato. E' un ragazzo d'oro che ha perso la testa, ma non bisogna andare troppo oltre".



CHAMPIONS - "Non la sentiamo già nostra. Sarà importante arrivare a marzo in forma, dai quarti può succedere di tutto. Anche l'anno scorso si è visto quanto avanti sono arrivate Roma e Liverpool. Sarà importante partire bene domani, partita spartiacque".



SCOMMESSA - "Meno male non si può scommettere, non lo facevo nemmeno quando potevo. Crediamo nella Champions, com'è giusto che sia e come ci credevamo negli anni passati. Le caratteristiche le abbiamo, ma da qui a vincere c'è un abisso. Noi dobbiamo arrivare a marzo in ballo su tutte le competizioni sperando di poterle vincere, sperando di aver già vinto la Supercoppa"



CANCELO - "Bisogna trovare un'alchimia perfetta tra tutti i giocatori. João si è inserito bene, anche grazie ad un anno di adattamento al calcio italiano. Deve migliorare, ma ha qualità straordinarie, qua a Valencia l'hanno visto crescere. Sta a noi farlo migliorare ancora, affinché diventi di uno spessore ancora più internazionale".



GOL SUBITI - "Bisogna migliorare, abbiamo preso gol molto simili e bisogna avere più attenzione sui cross, nel marcare in area di rigore. Ma ne abbiamo parlato, lo abbiamo analizzato e lo dobbiamo fare nel tempo più breve possibile perché in Champions al primo errore vieni punito. Le quattro vittorie sembrano tutto rose e fiori, ma da parte nostra c'è voglia di migliorare per raggiungere lo standard ottimale in primavera".



RONALDO - "Effetto Ronaldo? Non c'è uno sguardo diverso da parte degli avversari".



