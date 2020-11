La Juventus perde nuovamente per infortunio Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero, che aveva appena recuperato da un precedente problema ed era sceso in campo da titolare nell'ultimo match di Champions League contro il Ferencvaros, ha accusato un guaio muscolare alla coscia sinistra e salterà la partita delle 12.30 di domani contro la Lazio.



Chiellini si sottoporrà nei prossimi giorni ad esami più approfonditi per chiarire la gravità dell'infortunio e stabilire i tempi di recupero.