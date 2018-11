Giorgio Chiellini punta nuovi record con la maglia della Juventus. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, al difensore 18 partite per entrare nell’elite, aggiungendosi ai quattro giocatori (Del Piero, Buffon, Scirea e Furino) che hanno superato i 500 match in bianconero. A fine stagione potrebbe poi arrivare l’ottavo scudetto personale, con cui aggancerebbe Ferrari, Furino e Rosetta. Nessuno di loro però li ha vinti tutti consecutivamente, come farebbe Chiellini. Inoltre, giocando fino alla soglia dei 36 anni, il capitano della Juve può arrivare a 9 titoli italiani, impresa di cui finora è stato capace unicamente Buffon.