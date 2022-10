Una situazione in realtà già annunciata dallo stesso tecnico bianconero, che in una delle ultime conferenze stampa aveva spiegato come prima di rivedere Chiesa tra i convocati sarebbe stato necessario vederlo all'opera in. Quindi niente Empoli per Chiesa. Che ora mette nel mirino le prossime partite, quella di Lisbona con il Benfica e quella di Lecce.più che di un'amichevole vera e propria, magari approfittando dell'anticipo di venerdì anche per l'Under 19 di Paolo Montero: possibile quindi che alla Continassa possa esserci una sfida interna tra chi non ha giocato da titolare al venerdì. Possibile, non ancora sicuro.Lo scorso 9 gennaio infatti è stato il giorno dell'infortunio sul terreno dell'Olimpico di Roma nella partita contro i giallorossi. Il 24 gennaio Chiesa è stato poi operato, con percorso di recupero preventivato in circa 6-7 mesi. A fine maggio le dichiarazioni dello stesso Chiesa che auspicava un rientro tra fine agosto e inizio settembre, ma in estate qualche complicazione ha ritardato il tutto. Solo il 3 ottobre è tornato a lavorare parzialmente in gruppo, avviando un percorso graduale che non si può ancora definire concluso.