Pochi giorni fa Rocco Commisso ha detto, riferendosi a una eventuale cessione di Chiesa, che dovrà essere il giocatore a chiederla e che arrivi un’offerta in linea con la valutazione che la società gli attribuisce. In questo patto – scrive il Corriere Fiorentino – c’è una postilla. Da quel Juventus-Fiorentina del 2 febbraio scorso e all’arbitraggio che portò alla sfuriata di Commisso, i rapporti tra viola e bianconeri sono tornati freddi. Chiesa, e come lui gli altri gioielli, non andrà mai alla Juve.