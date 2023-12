Federicoè tornato. Non che se ne fosse mai andato ma l'assenza in casa delaveva fatto tremare i suoi tanti estimatori. L'ex viola invece c'è e scalda i motori in vista della sfida di sabato sera alla, relegando di nuovoin panchina. Il fastidio al tendine rotuleo è alle spalle e il giocatore è in via di recupero, dopo essere tornato al gol in casa del. Per tenere vivo il campionato servono le sue folate, i suoi dribbling e i suoi gol, combinati con quelli dell'amico e compagno di repartoChiesa aveva anche iniziato bene conma poi si è inceppato. A Marassi ha chiuso dal dischetto un'astinenza che durava da 2 mesi ma non ha potuto dare continuità alle sue prestazioni allo. In una gara che si prospetta chiusa e tattica, Allegri sa di avere in lui il grimaldello giusto. Riposato e tirato a lucido, Federico è l'opzione numero uno per scardinare la difesa giallorossa. Prestazioni che si attendono in campo per favorire gli incontri fuori dal campo.Non è infatti una novità che i discorsi per prolungargli l'accordo (in scadenza nel 2025) - e per un ulteriore anno - siano in programma da tempo. Un primo summit tra Juve e l'agente Faliè in calendario già entro la fine di dicembre. Serve firmare al più presto per il 2026, in modo da avere più tempo per valutare le prestazioni di Chiesa e non entrare nell'ultimo anno di contratto con una situazione ancora non definita. Al rinnovo dovrebbe essere accompagnato un: l'attuale compenso () non basta più. Chiesa vuole avvicinarsi ai top player in rosa e, per farlo, già scalpita. La Roma e Mourinho sono nel suo futuro prossimo, il rinnovo in quello a più lunga gittata.