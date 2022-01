"Grazie di cuore a tutti per i messaggi di supporto. Ci vediamo presto, in campo". Queste le parole di, affidate a un post su Instagram che lo vede esultare sotto la curva delladopo un gol.Tra i primi a rivolgere un pensiero a. Uno che di crociati rotti, purtroppo, se ne intende. Il giocatore della Roma, assente contro la, ha inviato tre emoji con i cuori. Dopo di lui, anche, ex Juve: "Forza Fede". Solidarietà anche da parte dell'account della Lega Serie A: "Forza Federico, ti aspettiamo presto in campo". Spunta anche il commento del figlio di Andrea Pirlo, Nicolò: "Torna presto maremma ladra".