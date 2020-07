La Juventus pareggia 3-3 contro il Sassuolo, subisce una nuova rimonta e lascia aperta la lotta scudetto. Tanti i punti interrogativi sulla gestione di Maurizio Sarri ma pure sulla costruzione della rosa da parte di Fabio Paratici. "Sull'Atalanta vi avevo messo in allerta già la scorsa volta - analizza Marcello Chirico, direttore editoriale de Ilbianconero,com -,La Juve non solo non vince, stenta anche a pareggiare e non convince per niente. Col Sassuolo ha giocato bene 20 minuti, poi ha fatto tutto il Sassuolo che nel secondo tempo è andato in vantaggio. Idee non ne ha la Juventus..."