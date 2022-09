Una notte da campioni.. Una sfida delicata contro una delle formazioni più in forma d’Europa., terzino sinistro spagnolo che da diverse stagioni è nella lista degli uomini mercato bianconeri.per la Vecchia Signora, chiamata a risolvere un problema importante che si porta dietro da tempo: l’esterno mancino basso.l’ex Barcellona non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel luglio del 2023 con il Benfica. È tutta una questione di stimoli perché dopo sette stagioni a Lisbona il forte terzino vorrebbe provare una nuova esperienza professionale. Magari in Italia proprio in quella Juventus sfiorata diverse volte in passato. Novanta minuti di fuoco contro un avversario che può essere il futuro, Grimaldo è pronto a convincere Allegri.