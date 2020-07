. Che avrà quindi il grande vantaggio di giocarsela senza i due giocatori più in forma della Juve, mica poco. Anche più grande di quello avuto all'Olimpico contro una Lazio priva di Ciro Immobile e Felipe Caicedo. Una situazione che porterà la Juve a vivere un'altra prova del nove, un altro esame di maturità. Perché in questo momento De Ligt è salito a livelli di rendimento impressionanti, sempre il migliore in campo nella fase di non possesso, tanto da riuscire a normalizzare qualsiasi avversario e qualsiasi giocata, come se al suo fianco anche uno come Leonardo Bonucci potesse sembrare un giocatore normale. Perché in questo momento Dybala sta giocando da fuoriclasse come mai prima d'ora, forse aiutato da ritmi inevitabilmente non alti, ma il numero dieci argentino sta giocando da numero dieci, segnando un gol più bello dell'altro, quasi sempre sullo 0-0, continuando ad allungare la striscia positiva ora giunta a cinque giornate consecutive.. Zero minuti in Coppa Italia, zero minuti in campionato, persino gli under 23 Olivieri e Muratore hanno ottenuto degli spezzoni premio.. Poi gli è successo di tutto: primo calciatore positivo al Covid-19 in Italia, ma anche la gioia incredibile del saper di dover diventare papà tra poco tempo.uori per infortunio in Coppa Italia e a Bologna, subito in gol col Lecce, ha messo nel gambe in tutto 39 minuti in questa fase. Poco male e nessun calcolo,E contro il Milan, uno come Higuain, resta avversario scomodo. Certo che senza De Ligt e Dybala, per i rossoneri sarà molto meno impossibile tentare il colpaccio.