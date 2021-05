Ha compiuto 16 anni a metà aprile, è nato in Olanda, è cresciuto in Spagna ed è pronto a compiere il grande salto nel calcio italiano: Dean Huijsen lascerà il Malaga per entrare nel vivaio della Juve. Proprio il club bianconero ha infatti vinto la corsa su questo difensore centrale di grande prospettiva e dalla struttura fisica imponente con i suoi 190 centimetri d'altezza. Su di lui c'erano anche Real Madrid e Siviglia, tra le altre. Ma Huijsen ha scelto l'Italia, ha scelto la Juve. Andando a firmare un contratto di tre anni (il massimo possibile) che dal primo luglio lo legherà ai colori bianconeri, nella speranza di poter ripercorrere le orme di un certo Matthijs de Ligt.