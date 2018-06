Come racconta La Gazzetta dello Sport, sta arrivando l'ora dei verdetti per gli attaccanti della Juve che vivono situazioni totalmente differenti: "La decisione della Juve su Mandzukic è presa: rimarrà in bianconero, fedelissimo di Allegri. E adesso Mario è in paradiso, felice e sorridente con la sua Croazia che lo manda in paradiso. Non si tocca, insomma. E gli è stato comunicato che si va avanti insieme", si legge.