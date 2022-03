Il “” come recita Tacchinardi; le buone maniere sono tramontate un po’ ovunque e la diplomazia spesso coincide con l’ipocrisia, ma ci vorrebbe un po’ di coerenza anche nella finzione. Se ha ancora un senso la recitazione, lAnzi, l’attore. Stiamo parlando di Maurizio. Ha cominciato circa sei mesi fa con un sì (o quasi) al rinnovo del numero 10 argentino, ha continuato con un ni (per ragioni tecniche, si dice: la licenza di Antun), ha concluso con un no. Le motivazioni di questa scelta sono state nell’ ordine: “Lo abbiamo fatto per rispetto di Paulo”, “Sappiamo la grandezza del giocatore e lo rispettiamo”, “E’ chiaro che con l’arrivo di Vlahovic, qualcuno doveva andare via”. L’asticella s’è alzata o abbassata (fate voi) con l’ultimo: “Non era più al centro del progetto”. Insomma, un teatrino scritto male e condotto peggio, che prima ha procastinato, poi diluito, il botto col tentativo d’addossare al giocatore qualche responsabilità: le occhiatacce a fine partita, l’avidità, una certa labilità caratteriale…che si sarebbe lasciata sfilare a zero il giocatore: “Non se ne è parlato così tanto quando è capitato con Donnarumma!” Veramente non s’è fatto altro prima, durante e dopo. Diciamo che il trattamento riservato all’ex portiere del Milan è stato diverso: i tifosi gli han dato del traditore.