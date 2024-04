Juve: con l'ultimo aumento di capitale, da Exor sono arrivati 900 milioni in 4 anni

Mancava davvero poco, soltanto il 2,4%, maper un totale di 200 milioni di euro è stato ufficialmente raccolto e immesso nella. L'operazione, si legge nel comunicato ufficiale del club bianconero, è stata finalizzata grazie all'immissione in borsa di azioni di nuova emissione corrispondenti ai 6.119.436 diritti di opzione non esercitati nella prima fase di raccolta.Il restante 97,6% era già stato sottoscritto dagli azionisti con Exor a ricoprire il ruolo di azionista di maggioranza con il suo 63,8% chenon ha dovuto riaprire quindi i cordoni del proprio portafoglio per colmare il gap come da accordi presi al momento della pubblicazione del bando per l'aumento di capitale,

"La Juventus Football Club S.p.A. rende noto che, a seguito dell’offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, l’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento, deliberato dall’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, in data 23 novembre 2023 e i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2024 risulta integralmente sottoscritto per n. 126.373.938 azioni, per un controvalore complessivo di euro 199.923.569,92. Tale risultato conferma nuovamente il pieno supporto da parte del mercato nei confronti della Società nel contesto dell’offerta".