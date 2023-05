Il Manchester United ha contattato Adrien Rabiot e il suo entourage per la prossima stagione. Il centrocampista della Juventus resta in scadenza di contratto a fine anno e il rinnovo è ancora lontanissimo, per questo Erik Ten Hag, secondo l'Equipe, sta provando a portarlo a parametro zero in maglia Red Devils e il contatto lo vede protagonista in prima persona per convincere il francese anche a livello progettuale.