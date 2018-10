Riscattato il mezzo passo falso in campionato con l’impresa di Manchester, la Juve torna in campo ad Empoli sabato alle 18. Popolare il 2 sulla lavagna di BetFlag ad appena 1,30, per poi lievitare sensibilmente a 5,50 con l’X e a 10,00 per l’1 dei toscani, si legge in una nota. Più articolati i moltiplicatori per l’esito al 15° con l’1 a 7,10, l’X a 1,40, il 2 a 4,00, e al 30° con l’1 a 6,10, l’X a 2,10, il 2 a 2,15 e con la doppia chance X2 a 1,05, l’12 a 1,15 e l’1X a 3,54.