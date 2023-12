Perché in questi giorni sono state fatte nuove riflessioni alla Continassa, dove si dovrà cominciare a pensare seriamente anche a quel fattore rappresentato dall'indice di liquidità che per la prima volta potrebbe pure condizionare il mercato futuro considerando gli effetti di una stagione senza Champions: non preoccupa, ma va tenuto in considerazione.– Anche Angelozzi prima della partita col Napoli è uscito allo scoperto: “Ci sono tanti club inglesi che lo seguono, ogni settimana si accreditano per seguirlo tante società di Premier League. Diventerà un top player. Se a gennaio resterà? Io penso di sì”., oggi in Championship e impegnato in una complicata rimonta per tornare in Premier già l'anno prossimo. Difficile, molto difficile, convincere tutti già a gennaio, diverso sarebbe con una Premier da mettere sul piatto. Intanto la mossa è pronta a partire, da oltre 30 milioni. E questi sono discorsi che la Juve ascolterà con attenzione, così come lo stesso Soulé che comincia a guardare alla superlega inglese con interesse.