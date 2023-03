La Juventus sta sondando alcuni direttori sportivi per la prossima stagione, e. L'ex Carpi ha un contratto fino a giugno 2024 con il club di De Laurentiis, ma i bianconeri - che avevano già sondato il terreno qualche mese fa - stanno provando a capire se c'è margine per liberarsi con un anno d'anticipo.KVARA & CO. - Alla società è piaciuto il lavoro portato avanti a Napoli, dove sta per vincere uno scudetto anche grazie alle sue intuizioni:, già nel mirino delle big europee. La Juve l'ha messo nella lista tra i possibili nomi per il futuro, nei prossimi mesi la società prenderà una decisione definitiva per voltare pagina e ripartire da zero.- Gli altri profili sondati dalla Juve per il ruolo di direttore sportivo oltre a quello di Giuntoli sono Berta (Atletico Madrid), Rossi del Sassuolo e Massara, spalla di Maldini nel Milan.. Al momento Igli lascia aperte tutte le porte, compresa quella del rinnovo con la Lazio e della pista estera, per la precisione in Germania, dopo essere stato a un passo dall’Eintracht Francoforte. Intrecci e idee per pianificare il futuro, la nuova Juve è a caccia di un direttore sportivo.