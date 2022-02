Cosa manca per il rinnovo di Juan Cuadrado? Solo la firma o poco più. Sondaggi e interessamenti non mancano, ma alla fine Cuadrado dovrebbe proprio firmare. Accettando dalla Juve circa 4 milioni di ingaggio, sia nel caso l'accordo parli di un prolungamento annuale, sia che si arrivi da subito all'opzione per un'altra stagione.