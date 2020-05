Gonzalo Higuain potrebbe saltare i 14 giorni di quarantena. Secondo Tuttosport, la Juventus sta pensando di sottoporlo al doppio tampone in 48 ore in modo da averlo subito a disposizione se dovesse risultare negativo. Un escamotage - lecito - al quale i bianconeri avevano già pensato per altri compagni senza però mai sfruttarlo. Cosa che invece ha fatto il Milan con Zlatan Ibrahimovic quando è rientrato dalla Svezia e già pronto per ricominciare ad allenarsi.