, che verrà valutato solo dopo le prime settimane di preparazione estiva e che potrebbe cambiare anche sensibilmente le ultime settimane del mercato bianconero.Perché il centrocampista francese sta lavorando come d'abitudine in vacanza per farsi trovare pronto all'appuntamento con il raduno della Juve, previsto per il prossimo 10-11 luglio., per riprendersi il posto che doveva essere suo ormai da un anno al centro della Juve.Era deluso Pogba per come è andata. Era deluso Max Allegri che sperava di poter puntare su di lui. Era delusa la società per un investimento effettuato e andato a vuoto. Erano delusi i tifosi, che sognavano un Pogback ben diverso.. Ma tutti sanno che con tutti questi punti interrogativi recati in dote dall'ultima fase della carriera di Pogba, sia difficile programmare., perché in base alle risposte che il numero 10 bianconero riuscirà a fornire sotto il punto di vista della tenuta fisica poi si capirà se poter effettivamente contare su di lui. Oppure se prevedere un'altra stagione di difficoltà, fatta di stop e ripartenze, di gestione col contagocce. I