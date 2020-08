Paulo Dybala è regolarmente tra i convocati della Juventus per la sfida di Champions League in programma questa sera. L'argentino salvo clamorose sorprese partirà dalla panchina contro il Lione e subentrerà solo in caso di necessità nella ripresa. Non dovesse esserci bisogno dell'argentino per il passaggio del turno, Maurizio Sarri lo risparmierebbe in vista del quarto di finale.