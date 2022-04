Lo Juventus Stadium non è più un fattore, anzi. La bolgia, il fortino: diversi i soprannomi dati all'impianto di proprietà della Vecchia Signora, diventato fattore per la squadra fin dalla sua inaugurazione. In questa stagione, la squadra bianconera ha fatto più punti in trasferta che in casa, dove la media è ferma a 1,82. Mai così male nell'era Agnelli, come riporta la Gazzetta, quando la Juve tra le mura amiche, ha sempre collezionato una media di almeno 2,3 punti. Tra le motivazioni: "In parte, è personalità. La Juve, nell’era Agnelli, vinceva molte partite in casa nel tunnel, con squadre ospiti che si sentivano inferiori e finivano per esserlo. Quel timore da inferiorità, da un paio di stagioni, non si vede più".