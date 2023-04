Un altro episodio di razzismo. Dopo quando raccontato nelle ultime ore con Romelu Lukaku, ecco che l'ondata di odio non si ferma, anzi prosegue più copiosa che mai. E in questo caso il bersaglio è Juan Cuadrado: il colombiano della Juve è stato bersagliato sui social, in particolare sotto i suoi ultimi post su Instagram, ricevendo insulti di ogni genere.



GLI INSULTI RAZZISTI - "Scimmia", "uomo di m...", "ti svegli freddo" e molto altro ancora. Ad intervenire ci ha pensato Locatelli, che sui social ha scritto: "Basta, siete vergognosi". Il centrocampista bianconero già nella giornata di ieri era intervenuto commentando: "Il razzismo è una follia. Basta, non se ne può più: fuori dagli stadi".