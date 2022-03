Al termine della débacle contro il Villarreal, Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Prime Video: "A volte il calcio è così. Abbiamo fatto un buon primo tempo con delle occasioni ma non abbiamo fatto gol. Penso che quello che ci abbia condizionato. Nel secondo tempo abbiamo cercato di muovere la palla per creare spazi ma loro erano messi bene. Peccato sia andata così ma nel calcio bisogna andare avanti e lottare fino alla fine per il campionato"



SUL RAPPORTO COMPLICATO CON LA CHAMPIONS - "Paura? No, penso che abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister: di muovere di più la palla per creare spazi. Abbiamo cercato di farlo ma loro erano talmente messi bene che l'unica maniera era fare cross e puntare. Penso che abbiamo smesso di farlo nel secondo tempo. Il calcio è così. E' sempre difficile giocare contro queste grandi squadre. Penso che dobbiamo andare avanti, speriamo nel prossimo anno di rialzarci ancora e sperare di arrivare in fondo".



SUL FINALE DI STAGIONE - "E' normale avere rabbia oggi, magari domani. Però abbiamo ancora obiettivi in campionato e dobbiamo cercare di voltare pagina velocemente e di essere al 100% per le partite che ci mancano".