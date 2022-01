L'esterno destro colombiano della Juventus, Juan Cuadrado ha dichiarato dopo la vittoria per 4-1 in Coppa Italia contro la Sampdoria: "Molto importante trovare i gol con i nostri attaccanti, ci riempie di fiducia per affrontare quello che verrà da oggi in avanti, partite difficilissime ma penso che stiamo trovando la strada giusta e dobbiamo continuare così".



SUL CONTRATTO IN SCADENZA - "Noi siamo tranquilli, dobbiamo solo lavorare e aspettare la società. I dirigenti conoscono quello che vogliamo, siamo contenti qui e vediamo cosa accadrà".